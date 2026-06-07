Президент Румынии рассказал об итогах совещания по поводу взрыва дрона в Констанце

Президент Румынии Никушор Дан рассказал об итогах рабочего совещания, которое он созвал накануне для обсуждения инцидента со взрывом морских дронов в порту Констанца и у побережья Чёрного моря.

Об этом Дан написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил румынский президент, в ходе совещания анализировали инцидент, вызванный взрывом морских дронов, а также оценили необходимые меры для обеспечения безопасности румынского побережья.

"В течение этого лета Министерство обороны, Министерство внутренних дел и пограничная полиция пополнят экипажи, выполняющие миссии по разведке возможных опасностей, наша страна вскоре получит новое оборудование, а на уровне НАТО, по просьбе Румынии, 10 июня состоится сессия, посвященная Черному морю", – сообщил он.

Дан добавил, что полное расследование инцидента в порту Констанца будет готово через несколько дней.

В контексте инцидента он отметил, что речь идет об украинском взрывном дроне, который был частью группы из четырех дронов, вышедших из-под контроля.

"В результате недавних дипломатических контактов ведется постоянный диалог с Украиной, и уже была предусмотрена определенная форма протокола, который будет охватывать и такие события", – сказал президент Румынии.

Он подчеркнул, что ответственность за любые подобные события лежит на России, которая является страной-агрессором.

В то же время Дан призвал адаптироваться к новой технологии, которая была разработана в контексте этой войны.

"Румыния находится в процессе оснащения, в частности в военно-морской сфере, и уже в следующем месяце мы получим ряд оборудования, а румынские военно-морские силы участвуют в учениях НАТО, посвященных таким видам угроз. Теория о том, что дроны, потерявшие контроль, преследовали судно из "теневого флота" России, не подтверждается: речь идет о судне, которое не определено ЕС или США в списке санкций и которое уже несколько раз проходило по этому же торговому маршруту", – резюмировал он.

Напомним, утром 5 июня людей из порта Констанцы в Румынии эвакуировали после взрыва там морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

В румынском Минобороны указали, что морские беспилотники такого типа используются во время российско-украинской войны.

Военно-морские силы Украины позже сообщили, что во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских беспилотных катеров ВМС под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.