В Мадриде 1,2 миллиона человек собрались на мессу Папы Римского

В испанской столице Мадриде в воскресенье более миллиона человек заполнили улицы возле одной из главных площадей города, чтобы вместе с Папой Римским Львом XIV принять участие в мессе под открытым небом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, воскресная месса Папы, вероятно, стала крупнейшим событием его визита в Испанию.

Люди скопились у ограждений возле знаменитой площади Сибелес, размахивая флагами и выкрикивая "Да здравствует Папа", когда Лев прибыл на мероприятие в своем белом папамобиле.

Некоторые бросали лепестки цветов, когда он прибыл на площадь.

По данным Ватикана и местных организаторов, на площади и прилегающих улицах собралось около 1,2 миллиона человек.

В проповеди во время мессы Лев призвал жить по принципам католической веры, помогая другим. Он отметил, что Бог "отождествляет себя с бедными, угнетенными, одинокими и покинутыми".

Ранее Папа также выразил надежду, что Мадрид "останется гостеприимным и толерантным городом, где общественная жизнь вдохновляется подлинными человеческими ценностями", в своем сообщении в гостевой книге.

Папа Лев начал свое путешествие в субботу встречами с мигрантами и бездомными, а также ночной молитвой с около 600 тысячами молодых людей в Мадриде.

Его визит, который продлится с 6 по 12 июня, также включает остановки в Барселоне и на Канарских островах, где он встретится с мигрантами, рискнувшими своей жизнью, переправившись туда из Западной Африки.

Понтифик выразил надежду, что этот визит – его первый в страну ЕС за пределами Италии – станет для мира примером уважения к "каждому человеку", и призвал лидеров прекратить раскалывать избирателей.

Также сообщалось, что Папа Римский Лев XIV посетит Францию с 25 по 28 сентября с официальным государственным визитом, который станет первой официальной поездкой главы Ватикана в эту страну за почти два десятилетия.

7 мая Папа Римский встретился с госсекретарем США Марко Рубио.