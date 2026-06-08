Пашинян заявив, що "триголова партія війни" розгромлена на виборах у Вірменії

Глава уряду Вірменії Нікол Пашинян привітав вірменський народ з результатами парламентських виборів, які його партія "Громадянський договір" виграла з переконливим відривом від опонентів.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує вірменська служба "Радіо Свобода".

Пашинян зазначив, що народ своїм голосом "взяв у свої руки незалежність, взяв у свої руки майбутнє, взяв у свої руки мир, взяв у свої руки Республіку Вірменія".

"І я мушу зазначити, що триголова партія війни розгромлена", – заявив він.

Пашинян під час передвиборчої кампанії використовував фразу "триголова партія війни" для позначення опозиційних сил, стверджуючи, що вони виступають проти його курсу на мирну угоду з Азербайджаном і прагнуть переглянути досягнуті домовленості. На його думку, повернення цих політиків до влади могло призвести до нового збройного конфлікту та поставити під загрозу суверенітет Вірменії.

"Але це важливий, але це не остаточний результат, бо я вважаю, що народ також чітко висловив свою волю: триголова партія війни та супутня їй злочинно-олігархічна система мають бути викорінені з Республіки Вірменія, І, звичайно, це буде одним із найважливіших завдань політичної більшості та уряду, яке ми маємо виконати без зволікань, вживаючи дуже рішучих і твердих заходів", – сказав Пашинян на спільному засіданні постійних комітетів чинного парламенту.

Він також зазначив, що його партія "Громадянський договір" матиме парламентську більшість, а також сформує уряд.

За попереднім результатом підрахунку всіх бюлетенів, партія "Громадянський договір" виграла парламентські вибори з результатом 49,81% голосів виборців.

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