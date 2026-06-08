Пашинян заявил, что "трехглавая партия войны" потерпела поражение на выборах в Армении

Глава правительства Армении Никол Пашинян поздравил армянский народ с результатами парламентских выборов, на которых его партия "Гражданский договор" одержала убедительную победу над оппонентами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает армянская служба "Радио Свобода".

Пашинян отметил, что народ своим голосом "взял в свои руки независимость, взял в свои руки будущее, взял в свои руки мир, взял в свои руки Республику Армения".

"И я должен отметить, что трехглавая партия войны разгромлена", – заявил он.

Пашинян во время предвыборной кампании использовал фразу "трехглавая партия войны" для обозначения оппозиционных сил, утверждая, что они выступают против его курса на мирное соглашение с Азербайджаном и стремятся пересмотреть достигнутые договоренности. По его мнению, возвращение этих политиков к власти могло привести к новому вооруженному конфликту и поставить под угрозу суверенитет Армении.

"Но это важный, но не окончательный результат, потому что я считаю, что народ также четко выразил свою волю: трехглавая партия войны и сопутствующая ей преступно-олигархическая система должны быть искоренены из Республики Армения, и, конечно, это будет одной из важнейших задач политического большинства и правительства, которую мы должны выполнить без промедления, принимая очень решительные и твердые меры", – сказал Пашинян на совместном заседании постоянных комитетов действующего парламента.

Он также отметил, что его партия "Гражданский договор" получит парламентское большинство, а также сформирует правительство.

По предварительным результатам подсчета всех бюллетеней, партия "Гражданский договор" победила на парламентских выборах, набрав 49,81% голосов избирателей.

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