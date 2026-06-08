Кос надеется, что спор с Польшей не помешает Украине открыть кластеры

Еврокомиссар Марта Кос заявляет, что на данный момент вопрос об открытии кластеров для Украины "решен", но напоминает, что необходимо достичь добрососедских отношений.

Об этом она заявила на встрече с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам еврокомиссара, Брюссель всерьез принимает во внимание претензии государств-членов к кандидатам, однако призывает их не ставить расширение в зависимость от двусторонних споров.

"В целом, мы серьезно относимся к опасениям государств-членов. Мы можем помочь, но двусторонние вопросы не должны влиять на процесс вступления", – сказала она.

Комиссар выразила надежду, что на этапе открытия кластеров этот процесс не окажет негативного влияния. "На данный момент, на мой взгляд, этот вопрос решен на рабочем уровне… Мы надеемся, что сможем открыть все кластеры", – заявила она.

Впрочем, Марта Кос призвала решить имеющиеся двусторонние вопросы, поскольку "добрососедские отношения являются основой" как в процессе вступления, так и в рамках членства в ЕС.

Она также напомнила, что в случае блокирования одним из государств-членов процесса вступления Брюссель не может преодолеть вето.

"Мы не хотим, чтобы двусторонние вопросы мешали процессу вступления, и надеемся, что страны смогут решать их на двустороннем уровне. Никогда не стоит втягивать двусторонние вопросы в этот процесс. Но, к сожалению, у нас есть определенный опыт – как в прошлом, так и сейчас – что такое может случиться", – пояснила она.

Как известно, Венгрия долгое время блокировала продвижение Украины в ЕС, и преодолеть это вето удалось только после смены премьера страны.

"Европейская правда" сообщала, что Венгрия сняла вето с открытия кластеров в переговорах с Украиной. Читайте также Детали "соглашения" с Венгрией по этому поводу.

Комиссар Кос в Киеве заверила, что Украина должна интегрироваться в ЕС еще до членства.

Также она рассказала об ожидаемых сроках переговоров с ЕС у государств, которые сейчас являются кандидатами.