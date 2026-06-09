Британія хоче впровадити ШІ в Королівському суді для пришвидшення розгляду справ

Уряд Великої Британії розпочинає пілотне впровадження штучного інтелекту в Королівському суді в рамках низки нових технологічних проєктів, спрямованих на вдосконалення системи правосуддя та подолання затримок у розгляді справ.

Про це пише Sky News, пише "Європейська правда".

Як зазначається, серед таких нових проєктів: юридичні помічники на базі штучного інтелекту для підтримки юристів та персоналу, а також оптимізовані процеси управління справами, що, як очікується, прискорять їх розгляд.

Міністерство юстиції зазначило, що нові юридичні помічники на базі ШІ будуть розроблені у співпраці з британськими юридичними експертами та провідними розробниками ШІ для підтримки юристів у повсякденній роботі зі справами.

Плани уряду спрямовані на підвищення продуктивності, підвищення ефективності роботи Королівського суду та скорочення часу, який люди змушені чекати на розгляд своєї справи в суді.

Технологія спочатку буде випробувана в ізольованому середовищі, що дозволяє безпечно та контрольовано тестувати ШІ. Це гарантуватиме, що будь-яке нове програмне забезпечення відповідатиме високим стандартам, яких вимагають судді та адвокати, перш ніж його розглядатимуть для використання в судах по всій Британії.

Як зазначається, судді вже планують використовувати новий інструмент на базі ШІ, щоб визначити справи, готові до розгляду, та об’єднати подібні слухання в групи.

Раніше писали, що Міністерство внутрішніх справ Великої Британії почне використовувати штучний інтелект для запобігання випадкам, коли дорослі шукачі притулку видають себе за дітей.

Нещодавно основні інституції Європейського Союзу заборонили своїм співробітникам використовувати відео та зображення, створені штучним інтелектом, в офіційних повідомленнях.