Британия намерена внедрить ИИ в Королевском суде для ускорения рассмотрения дел

Правительство Великобритании приступает к пилотному внедрению искусственного интеллекта в Королевском суде в рамках ряда новых технологических проектов, направленных на совершенствование системы правосудия и устранение задержек в рассмотрении дел.

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, среди таких новых проектов: юридические помощники на базе искусственного интеллекта для поддержки юристов и персонала, а также оптимизированные процессы управления делами, что, как ожидается, ускорит их рассмотрение.

Министерство юстиции отметило, что новые юридические помощники на базе ИИ будут разработаны в сотрудничестве с британскими юридическими экспертами и ведущими разработчиками ИИ для поддержки юристов в повседневной работе с делами.

Планы правительства направлены на повышение производительности, повышение эффективности работы Королевского суда и сокращение времени, которое люди вынуждены ждать рассмотрения своего дела в суде.

Технология сначала будет опробована в изолированной среде, что позволяет безопасно и контролируемо тестировать ИИ. Это гарантирует, что любое новое программное обеспечение будет соответствовать высоким стандартам, требуемым судьями и адвокатами, прежде чем его будут рассматривать для использования в судах по всей Великобритании.

Как отмечается, судьи уже планируют использовать новый инструмент на базе ИИ, чтобы определять дела, готовые к рассмотрению, и объединять подобные слушания в группы.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Великобритании начнет использовать искусственный интеллект для предотвращения случаев, когда взрослые просители убежища выдают себя за детей.

Недавно основные институты Европейского Союза запретили своим сотрудникам использовать видео и изображения, созданные искусственным интеллектом, в официальных сообщениях.