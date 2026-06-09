Зеленський і прем’єр Швеції обговорили реалізацію домовленостей щодо Gripen

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої вони обговорили, зокрема, реалізацію домовленостей щодо винищувачів Gripen.

Про це український президент повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський назвав зустріч із Крістерссоном такою, яка "значно зміцнила співпрацю".

"Під час зустрічі з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном обговорили результати мого нещодавнього візиту до Швеції та реалізацію домовленостей щодо винищувачів Gripen", – сказав він.

Також президент скоординував із Крістерссоном контакти на найближчий час.

"Окрему увагу приділили посиленню захисту неба України, а саме – пошуку шляхів для отримання систем ППО та ракет для них. Поінформував про зустріч із лідерами у форматі E3 – Україна й контакти з представниками Президента США щодо наших зусиль заради досягнення миру", – поділився Зеленський.

Як відомо, 28 травня Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 нових літаків.

Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спрямує кошти, які отримає на оборону з фінансової допомоги Європейського Союзу на 90 млрд євро, зокрема, на закупівлю винищувачів Gripen у Швеції.