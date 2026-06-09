Зеленский и премьер Швеции обсудили реализацию договоренностей по Gripen

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, в ходе которой они обсудили, в частности, реализацию договоренностей по истребителям Gripen.

Об этом украинский президент сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".

Зеленский назвал встречу с Кристерссоном такой, которая "значительно укрепила сотрудничество".

"Во время встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном обсудили результаты моего недавнего визита в Швецию и реализацию договоренностей по истребителям Gripen", – сказал он.

Также президент скоординировал с Кристерссоном контакты на ближайшее время.

"Особое внимание уделили усилению защиты неба Украины, а именно – поиску путей для получения систем ПВО и ракет для них. Сообщил о встрече с лидерами в формате E3 – Украина и контактах с представителями президента США относительно наших усилий ради достижения мира", – поделился Зеленский.

Как известно, 28 мая Кристерссон объявил о предстоящей передаче Украине 16 истребителей Gripen, которые были в эксплуатации, и о планах продажи 20 новых самолетов.

Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направит средства, которые получит на оборону из финансовой помощи Европейского Союза в размере 90 млрд евро, в частности, на закупку истребителей Gripen в Швеции.