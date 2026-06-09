Туск обіцяє "не торгувати підтримкою українських амбіцій" у контексті вступу в ЄС

Польський прем’єр Дональд Туск запевнив, що Польща "не торгуватиме підтримкою українських амбіцій" на шляху вступу України в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, він сказав на пресконференції.

Ці слова пролунали у контексті запитання про можливе блокування переговорних кластерів у процесі вступу України до ЄС з огляду на свічну історичну суперечку між країнами.

"Польща підтримуватиме Україну на її шляху до Європи на умовах, які будуть європейськими, безпечними та вигідними для Польщі", – заявив Туск.

У 2024 році міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не зможе погодитися на вступ України до ЄС, доки країни не завершать суперечки довкола подій на Волині.

Тоді між Києвом та Варшавою розгорілась суперечка через слова тодішнього голови МЗС Дмитра Кулеби про примусове виселення українців у межах операції "Вісла" з "українських територій".

Їх також розкритикував Дональд Туск, заявивши, що Україна не стане членом ЄС без згоди його країни, а щоб отримати таку згоду, потрібно відповідати стандартам, зокрема культурно-політичним.