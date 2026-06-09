Туск обещает "не торговать поддержкой украинских амбиций" в контексте вступления в ЕС

Польский премьер Дональд Туск заверил, что Польша "не будет торговать поддержкой украинских амбиций" на пути вступления Украины в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, он сказал на пресс-конференции.

Эти слова прозвучали в контексте вопроса о возможном блокировании переговорных кластеров в процессе вступления Украины в ЕС, учитывая давний исторический спор между странами.

"Польша будет поддерживать Украину на ее пути в Европу на условиях, которые будут европейскими, безопасными и выгодными для Польши", – заявил Туск.

В 2024 году министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не сможет согласиться на вступление Украины в ЕС, пока страны не завершат споры вокруг событий на Волыни.

Тогда между Киевом и Варшавой разгорелся спор из-за слов тогдашнего главы МИД Дмитрия Кулебы о принудительном выселении украинцев в рамках операции "Висла" с "украинских территорий".

Их также раскритиковал Дональд Туск, заявив, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны, а чтобы получить такое согласие, нужно соответствовать стандартам, в частности культурно-политическим.