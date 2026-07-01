НАТО зараз координує понад 80% військової допомоги для України – посол

Понад 80% постачань всієї військової допомоги для України наразі координуються Північноатлантичним альянсом.

Про це сказала посол України при НАТО Альона Гетьманчук в інтерв’ю "Європейській правді".

За її словами, якщо до минулого року НАТО надавав виключно нелетальну допомогу України, то тепер координує і летальну допомогу.

" З минулого року фактично НАТО почав координувати і летальну військову допомогу для України. І на сьогодні НАТО через NSATU у Віcбадені координує понад 80% постачань всієї військової допомоги для України", – сказала Гетьманчук.

За її словами, саме туди надходить зведений сигнал потреб для України.

"В НАТО, NSATU вони дивляться в кого, що є, яке обладнання, щоб це не дублювалось, як часто бувало в попередні роки, щоб все вчасно було також доставлено до України. І зараз саме під парасолькою НАТО перебувають логістичні хаби, які є в Польщі", – розповіла посол, додавши також, що хаби є і в Румунії, а також у Словаччині – неактивовані.

Крім того, зазначила вона, NSATU координує всі тренування військового персоналу, які відбуваються за межами України.

Гетьманчук також повідомила, що наразі Україна отримує 90-92% перехоплювачів до систем ПРО Patriot за схемою закупівлі європейцями американської зброї PURL.

Також вона підтвердила, що на саміті Альянсу в Анкарі все ж відбудеться засідання Ради Україна-НАТО – на рівні міністрів.