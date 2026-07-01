Глава місії при НАТО розкрила частку ракет для Patriot, що надходять до ЗСУ через PURL

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук повідомила, що наразі Україна отримує 90-92% перехоплювачів до систем ПРО Patriot за схемою закупівлі європейцями американської зброї PURL.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Гетьманчук, в НАТО розуміють важливість цієї програми для України.

"Сьогодні це є більшим пріоритетом, ніж наприкінці минулого року. Тому що якщо наприкінці минулого року ми отримували десь 75% перехоплювачів до систем Patriot через PURL, то зараз це 90-92%", – розповіла вона.

Однак, за словами дипломатки, цього недостатньо.

"Нам потрібні додаткові антибалістичні засоби, ми над цим працюємо. І одне з наших ключових очікувань практичних від саміту НАТО в Анкарі – те, щоб були нові внески", – заявила Гетьманчук.

Водночас, вона зазначила, що в Анкарі буде дуже важко отримати кращий результат, ніж вже оголошені у червні рішення про нові внески.

"І ми, звичайно, працюємо з країнами для того, щоб швидше відбувалось, власне, саме опрацювання цих внесків, щоб швидше вони надходили на рахунок НАТО і, відповідно, вже озброєння, які нам потрібні, вони постачались", – розповіла посол.

Гетьманчук також заявила, що Україна увійшла до топ-3 пріоритетів саміту НАТО в Анкарі.

Також вона підтвердила, що на саміті Альянсу в Анкарі все ж відбудеться засідання Ради Україна-НАТО – на рівні міністрів.