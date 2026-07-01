Посол України при НАТО підтвердила проведення в Анкарі РУН на рівні міністрів

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук підтвердила, що на саміті Альянсу в Анкарі все ж відбудеться засідання Ради Україна-НАТО – на рівні міністрів.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

Гетьманчук зазначила, що Україна як партнер на саміті буде представлена найпомітніше – на рівні президента і на рівні міністра закордонних справ.

"Відбудеться Рада України НАТО на рівні міністрів закордонних справ. І це є в програмі", – сказала вона.

Посол наголосила на важливості цього формату для української сторони.

"Рада Україна-НАТО – це те, що нас вирізняє з-поміж усіх інших партнерів. Це те, що виникло під час повномасштабної війни, але воно впевнено залишиться, ця інституційна рамка, і після завершення війни", – розповіла Гетьманчук.

Вона також розповіла, що за першу половину цього року відбулося більше засідань Ради Україна-НАТО, ніж за весь минулий рік.

Нагадаємо, постійний представник Туреччини при НАТО Басат Озтюрк раніше повідомив, що під час саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про те, що під час саміту в Туреччині не буде окремого засідання Ради Україна-НАТО на рівні лідерів держав.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде представлена на саміті НАТО делегацією, яку він очолить.