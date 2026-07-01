НАТО в настоящее время координирует более 80 % военной помощи Украине – посол

Более 80% поставок всей военной помощи для Украины в настоящее время координируются Североатлантическим альянсом.

Об этом заявила посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук в интервью "Европейской правде".

По ее словам, если до прошлого года НАТО предоставляло Украине исключительно нелетальную помощь, то теперь координирует и летальную помощь.

"С прошлого года фактически НАТО начало координировать и летальную военную помощь для Украины. И на сегодняшний день НАТО через NSATU в Висбадене координирует более 80% поставок всей военной помощи для Украины", – сказала Гетьманчук.

По ее словам, именно туда поступает сводный перечень потребностей Украины.

"В НАТО, в NSATU, они следят за тем, у кого что есть, какое оборудование, чтобы это не дублировалось, как часто бывало в предыдущие годы, и чтобы всё своевременно доставлялось в Украину. И сейчас именно под эгидой НАТО находятся логистические хабы, расположенные в Польше", – рассказала посол, добавив также, что хабы есть и в Румынии, а также в Словакии – неактивированные.

Кроме того, отметила она, NSATU координирует все учения военного персонала, которые проходят за пределами Украины.

Гетьманчук также сообщила, что в настоящее время Украина получает 90–92 % перехватчиков для систем ПРО Patriot по схеме закупки европейцами американского оружия PURL.

Также она подтвердила, что на саммите Альянса в Анкаре все же состоится заседание Совета Украина–НАТО – на уровне министров.