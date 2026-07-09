У Єврокомісії стурбовані рішенням МОК, що уможливлює повернення росіян на змагання

У Єврокомісії висловили стурбованість нещодавнім рішенням Міжнародного олімпійського комітету, що створює передумови для повернення російських спортсменів на змагання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на щоденному брифінгу ЄК сказала речниця Анна-Кайса Ітконен.

На запитання про останні рішення МОК речниця сказала, що вони не можуть не викликати стурбованості.

"Ці події викликають у нас серйозне занепокоєння. Лідери держав та урядів на зустрічі Євроради 18 червня зауважили, що доки не настав справедливий і сталий мир в Україні, "нормалізації" участі Росії у міжнародних спортивних і культурних подіях не має бути. Євркоомісія повною мірою підтримує цю позицію", – зазначила Анна-Кайса Ітконен.

Як відомо, в кінці червня МОК вніс зміни до Олімпійської хартії, які можуть спростити повернення Росії, а 7 липня ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.

Це рішення вже викликало шквал негативних реакцій у спортивній спільноті та з боку профільних посадовців.