В Европарламенте призвали ФИФА отменить решение о допуске россиян к чемпионату мира

Сорок четыре члена Европейского парламента обратились с совместным письмом к президенту Международной футбольной ассоциации (ФИФА) Джанни Инфантино, призвав его отменить решение о допуске российских спортсменов к Чемпионату мира по футболу среди юношей до 15 лет, который пройдет в этом году.

Об этом говорится в письме законодателей, которое имеется в распоряжении "Европейской правды".

Европарламентарии на фоне решения ФИФА напомнили, что из-за войны, начатой Россией, украинские дети лишены многих вещей, в частности возможности заниматься спортом, из-за разрушения школ и спортивных стадионов.

Около 20 000 украинских детей были "насильно похищены и оторваны от своих семей режимом Путина", поэтому законодатели не считают целесообразным разрешать российским командам участвовать в каких-либо мероприятиях ФИФА.

В письме говорится, что в России спорт является инструментом, который режим Путина использует для пропаганды националистических, антиукраинских и антизападных взглядов, а также для оправдания захватнической войны против Украины.

"Участие российских спортсменов и публичная демонстрация российского флага и государственных символов на мероприятиях ФИФА станут публичным оскорблением для сотен украинских семей, которые испытали боль и потери, лишившись своих детей в результате российских атак", – добавили евродепутаты.

Авторы письма напомнили президенту ФИФА, что в последнее время Россия усилила атаки на гражданское население, в результате которых погибли украинские дети. Как отмечается, решение разрешить российским спортсменам участвовать в мероприятиях ФИФА станет оскорблением памяти об этих невинных жертвах.

Члены Европейского парламента призвали Инфантино отменить свое решение о допуске российских футболистов до тех пор, пока Россия не согласится на прекращение огня, проведение мирных переговоров и возвращение украинских детей.

"Мы призываем ФИФА встать на сторону мира, а не идти на уступки агрессору – России", – добавили авторы обращения.

Это заявление стало ответом на недавнее решение ФИФА открыть для участия россиян свой первый чемпионат мира среди юношей до 15 лет, который состоится в октябре этого года в Азербайджане.

Европейские законодатели утверждают, что этот шаг "исказит спортивные соревнования ФИФА, где принцип "побеждает лучшая команда" больше не будет действовать", поскольку другие страны будут отказываться от участия из-за присутствия россиян. Федерация футбола Украины ранее заявляла, что не будет участвовать в соревнованиях с Россией.

Как известно, в конце июня Международный олимпийский комитет внес изменения в Олимпийскую хартию, которые могут упростить возвращение России, а 7 июля принял решение временно восстановить в правах Олимпийский комитет России.

В Еврокомиссии выразили обеспокоенность недавним решением Международного олимпийского комитета, создающим предпосылки для возвращения российских спортсменов на соревнования