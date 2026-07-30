Рютте після падіння російської ракети в Польщі: посилюємо нашу готовність до захисту

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском після того, як на польській території 30 липня впала російська ракета.

Про це Рютте повідомив в X, передає "Європейська правда".

У розмові з Туском Рютте наголосив, що падіння російської ракети в Люблінському воєводстві є прямим наслідком війни Росії проти України та черговим безвідповідальним вчинком Москви.

Генсек НАТО засудив удари РФ по Україні в ніч проти 30 липня та наголосив на продовженні підтримки Києва.

"НАТО продовжує надавати необхідну підтримку, щоб Україна могла захищатися. Наша відданість цій справі є непохитною", – написав Рютте.

Генсек Альянсу додав, що під час атаки Польща та НАТО задіяли свої засоби протиповітряної та наземної оборони.

Він висловив солідарність з Варшавою та додав, що союзники продовжуватимуть посилювати готовність НАТО до захисту від будь-якої загрози, зокрема від ракетних атак.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що за усіма ознаками у Люблінському воєводстві упала російська крилата ракета Х-101.

Вирва, яку вибила ракета у землі, має діаметр близько 10 метрів і глибину близько 5 метрів; уламки розлетілися на 200 метрів навколо. У мережу виклали момент вибуху ракети, зафіксований однією з приватних камер спостереження.

Туск після інциденту з падінням ракет в Польщі анонсував, що найближчим часом Варшава розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.