Прем’єр Канади засудив масований обстріл РФ України та інцидент з ракетою у Польщі

Прем’єр-міністр Канади засудив масований обстріл Росією України вночі 30 липня та інцидент з російською ракетою, що залетіла у Польщу.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

"Канада однозначно засуджує огидні удари, здійснені РФ по Україні минулої ночі, які призвели до загибелі цивільних і поранення багатьох людей", – заявив Марк Карні, додавши, що також відбулося вторгнення ракети у повітряний простір Польщі.

Le Canada condamne sans équivoque les frappes odieuses menées par la Russie contre l’Ukraine la nuit dernière, qui ont fait des victimes parmi la population civile et de nombreux blessés. De plus, ces frappes ont constitué une intrusion injustifiable dans l’espace aérien de la… – Mark Carney (@MarkJCarney) July 30, 2026

"Боротьба України – це наша боротьба. Канада неспинно працюватиме разом з союзниками до забезпечення справедливого й тривалого миру для України і Європи", – додав він.

Угорщина також засудила атаку РФ та інцидент з ракетою Х-101 у Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний, що немає підстав вважати, що російська ракета, яка впала на Люблінщині, умисно була спрямована на Польщу.

Водночас польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський не став виключати версію того, що інцидент був навмисним.