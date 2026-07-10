ЗМІ: ЄС може дозволити Україні купувати зброю Британії через допомогу на 90 млрд євро

Європейський Союз має намір дозволити Україні придбати британську зброю коштом 60 млрд євро – військової частини 90-мільярдного кредиту від ЄС для України.

Про це Bloomberg повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Співрозмовники стверджують, що після місяців переговорів ЄС близький до укладення угоди з урядом Великої Британії, яка дозволить британським компаніям скористатися цією програмою.

За їхніми словами, це оголошення, ймовірно, пролунає вже наступного тижня на зустрічі в Парижі, на якій зберуться країни "коаліції рішучих".

Співрозмовники зазначили, що для Великої Британії британський уряд робитиме фінансовий внесок у міру того, як Україна вирішуватиме використовувати позику для закупівлі військової техніки у британських компаній.

За їхніми словами, розмір внеску визначатиметься вартістю кожного контракту та витратами на сплату відсотків.

Цю угоду розглядають як примирювальний крок з боку ЄС після того, як раніше обидві сторони не змогли дійти згоди щодо приєднання Великої Британії до оборонного фонду ЄС SAFE на суму 150 млрд євро, а переговори зайшли в глухий кут через вимоги ЄС щодо плати за доступ для Великої Британії.

Велика Британія та деякі держави-члени ЄС були розчаровані таким результатом – який, за словами британських посадовців, зірвала Франція.

За їхніми словами, переговори щодо кредиту для України просувалися набагато гладше: країни-члени, зокрема Нідерланди, особливо наполягали на швидкому укладенні угоди, і існувало широке визнання того, що це принесе користь Україні, полегшивши їй закупівлю британської зброї в міру кращої інтеграції оборонних галузей обох країн.

Ще у травні стало відомо, що Велика Британія готується розпочати переговори щодо приєднання до плану ЄС з надання Україні допомоги на суму 90 млрд євро.

Тоді речник Єврокомісії Балаж Уйварі заявив, що Британія має виконати для цього три умови.