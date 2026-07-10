СМИ: ЕС может разрешить Украине закупать британское оружие в рамках помощи на сумму 90 млрд евро

Европейский Союз намерен разрешить Украине приобрести британское оружие на сумму 60 млрд евро – это часть 90-миллиардного кредита, выделенного ЕС Украине.

Об этом Bloomberg сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

Собеседники утверждают, что после нескольких месяцев переговоров ЕС близок к заключению соглашения с правительством Великобритании, которое позволит британским компаниям воспользоваться этой программой.

По их словам, это объявление, вероятно, прозвучит уже на следующей неделе на встрече в Париже, на которой соберутся страны "коалиции решительных".

Собеседники отметили, что от имени Великобритании британское правительство будет вносить финансовый вклад по мере того, как Украина будет принимать решение об использовании займа для закупки военной техники у британских компаний.

По их словам, размер взноса будет определяться стоимостью каждого контракта и расходами на выплату процентов.

Это соглашение рассматривается как примирительный шаг со стороны ЕС после того, как ранее обе стороны не смогли прийти к соглашению о присоединении Великобритании к оборонному фонду ЕС SAFE на сумму 150 млрд евро, а переговоры зашли в тупик из-за требований ЕС относительно платы за доступ для Великобритании.

Великобритания и некоторые государства-члены ЕС были разочарованы таким результатом – который, по словам британских чиновников, сорвала Франция.

По их словам, переговоры о кредите для Украины продвигались гораздо гладче: страны-члены, в частности Нидерланды, особенно настаивали на скорейшем заключении соглашения, и существовало широкое признание того, что это принесет пользу Украине, облегчив ей закупку британского оружия по мере лучшей интеграции оборонных отраслей обеих стран.

Еще в мае стало известно, что Великобритания готовится начать переговоры о присоединении к плану ЕС по оказанию Украине помощи на сумму 90 млрд евро.

Тогда пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари заявил, что Великобритания должна выполнить для этого три условия.