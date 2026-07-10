У Франції уряд збирається на кризову зустріч на тлі нової хвилі спеки

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню у п’ятницю очолить нову кризову групу щодо спеки, яка охопила країну.

Про це повідомляє BFMTV, передає "Європейська правда".

Уряд збирається на кризову зустріч на тлі попереджень про наближення нової хвилі спеки та продовження лісових пожеж на півдні країни.

На п’ятницю, 10 липня, метеорологічна служба Франції оголосила "червоний" рівень небезпеки через високі температури у 9 департаментах країни. У 72 департаментах діятиме "помаранчевий" рівень. Очікується, що в деяких частинах країни температура сягне 40-41°C.

На суботу, 11 липня, "червоний" рівень діятиме для 24 департаментів, а "помаранчевий" – для 56.

Водночас на півдні Франції, у департаменті Дром, вже тиждень тривають лісові пожежі. Попри невпинні зусилля близько 570 пожежників, у четвер площа займання зросла з 3000 до 3500 гектарів. 400 людей довелося евакуювати з прилеглих районів, зокрема з кемпінгу поблизу.

Як відомо, останніми днями у Франції борються з численними лісовими пожежами різних масштабів, переважно на півдні країни. У країні затримали двох осіб, підозрюваних в умисних підпалах.

Раніше оголосили, що з останньою хвилею спеки наприкінці червня у Франції можуть бути пов’язані понад 2000 "надлишкових" смертей; не виключено, що ця цифра зросте після надходження повних даних.