В Естонії заклади зобов’яжуть відмовитись від одноразової тари для їжі та напоїв

В Естонії ініціювали зміни, за якими з 2028 року усі заклади харчування та клуби мають відмовитися від одноразового пакування з міркувань захисту довкілля.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

За проєктом постанови, яку внесло Міністерство з питань зміни клімату, усі естонські заклади харчування та розваг з 2028 року зобов’язані перейти на тару багаторазового використання для їжі та напоїв, які споживаються у межах закладу.

Кафе та ресторани в країні здебільшого використовують посуд, тоді як одноразове пакування залишається найбільш розповсюдженим у закладах формату фастфуд та кінотеатрах, генеруючи щоденно великі об’єми відходів.

Одноразове пакування залишиться дозволеним для купівлі їжі чи напоїв з собою. Паралельно пропонують створити систему "депозитів" – щоб покупець міг забрати страву з собою у багаторазовому судочку чи склянці і потім повернути посуд компанії.

У міністерстві зауважили, що витрати на миття посуду мають обійтися бізнесу дешевше, аніж постійна купівля та вивезення відходів одноразової тари.

Деякі естонські заклади кажуть, що близько 15% їхніх клієнтів приходять за "кавою з собою" із власними термочашками, і ця частка поступово зростає.

Нагадаємо, у Литві стала платною одноразова тара для кави та інше пакування.

У Нідерландах заборонили в офісах пластикові чи "паперові" стаканчики.