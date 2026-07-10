Зеленский рассказал о встрече с сенатором Гремом в Киеве

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Об этом он сообщил в пятницу, 10 июля, в соцсетях, пишет "Европейская правда".

По словам украинского президента, этот визит Грэма стал десятым по счету.

Зеленский проинформировал его о потребностях Украины в ПВО, а также они пообщались о работе в Конгрессе над законопроектом о санкциях против РФ.

"Благодарен Линдси за признание заслуг наших воинов. Чем сильнее Украина на поле боя, тем больше шансов, что дипломатия в конечном итоге сможет сработать", – добавил украинский президент.

В тот же день Грэм заявил о достижении соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против РФ.

Еще в середине ноября 2025 года Грэм заявлял, что Трамп "благословил" Конгресс на принятие давно застрявшего законопроекта о санкциях против России.

В январе 2026 года он заявил, что президент США дал зелёный свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России.