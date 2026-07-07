Президентка Молдови призначила тимчасового прем'єра

Виконувач обов’язків віцепрем’єра та міністра економічного розвитку й цифровізації Еуджен Осмокеску тимчасово очолить уряд Молдови після відставки Александру Мунтяну.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, відповідний указ підписала президентка Молдови Мая Санду.

Як повідомили в адміністрації президента, 7 липня Санду підписала указ про призначення Осмокеску тимчасовим прем’єр-міністром з 8 липня до формування нового уряду.

Після цього Мунтяну опублікував у соцмережах повідомлення про свою відставку та подякував міністру за те, що той взяв на себе "цю відповідальність".

"Починаючи з завтрашнього дня, відповідно до указу президента, тимчасову посаду прем’єр-міністра обійматиме заступник прем’єр-міністра Еуджен Осмокеску. Я дякую йому за те, що він взяв на себе цю відповідальність, і бажаю йому успіхів. Я цілком упевнений, що він забезпечить безперервність діяльності уряду", – зазначив Мунтяну.

Осмокеску також опублікував у соцмережах допис, у якому підтвердив своє призначення та подякував президенту за висловлену довіру, а колегам з уряду – за підтримку.

"Я з честю беру на себе цю відповідальність. Моїм пріоритетом у цей період буде забезпечення безперервності діяльності уряду, підтримка інституційної стабільності та просування необхідних рішень в інтересах громадян Молдови. Ми продовжимо працювати на благо країни та виконувати взяті на себе зобов’язання", – додав він.

Нагадаємо, 3 липня Мунтяну несподівано оголосив, що йде у відставку.

Рішення Мунтяну, ймовірно, пов'язане з корупційними скандалами, що сколихнули Молдову останніми днями. З'ясувалося, зокрема, що керівник агенції з безпеки цивільної авіації MOLDATSA, призначений на посаду чинною владою, має підроблений диплом про вищу освіту та свідоцтво пілота. Також у четвер, 2 липня, затримали держсекретаря Міністерства сільського господарства за підозрою у хабарництві.

Александру Мунтяну розпочав роботу на посаді прем'єра Молдови восени 2025 року.

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