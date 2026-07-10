В Молдове правящая партия назвала своего кандидата на пост премьера

В Молдове правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) выдвинет кандидатом на пост премьер-министра бизнесмена Василе Тофана.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом 10 июля объявил спикер парламента и лидер партии Игорь Гросу.

10 июля Гросу объявил, что по итогам консультаций с президентом Майей Санду, состоявшихся в субботу, PAS выдвинет кандидатом на пост премьер-министра бизнесмена и соучредителя гражданского движения "Европа-2028" Василе Тофана.

"Мы несколько часов обсуждали с господином Тофаном его видение и план действий. Рад, что мы разделяем общие цели и фундаментальные ценности – вступление в ЕС в ближайшие годы, очищение госучреждений от коррупции, реализация начатых реформ, экономический рост", – отметил лидер PAS.

Гросу отметил, что Тофан обладает значительным опытом в сфере бизнеса, инвестиций и менеджмента, работал в Молдове и других странах.

Василе Тофан – предприниматель и соучредитель общественного движения "Европа-2028". Он является инвестором фонда Horizon Capital, специализирующегося на инвестициях в Украине и Молдове; руководил инвестициями в компаниях Purcari, Glass Container Company, maib; входит в советы директоров AmCham Moldova, Startup Moldova, Media Alternativa (TV8/1TV), в прошлом занимался корпоративным развитием в компании Philips в Амстердаме.

Тофан учился в Гарвардской бизнес-школе и Университете имени Эразма Роттердамского, свободно владеет пятью иностранными языками – английским, французским, нидерландским, украинским и русским.

Напомним, 3 июля премьер Александру Мунтяну неожиданно объявил, что уходит в отставку.

Президент Мая Санду назначила исполняющим обязанности премьера вице-премьера и министра экономического развития и цифровизации Эуджена Осмокеску и на 10–11 июля планирует провести консультации с парламентскими фракциями по поводу кандидатуры нового премьера.

Партия социалистов, коммунисты, "Наша партия" и блок "Альтернатива" отказались участвовать в консультациях.

Подробнее о том, что спровоцировало отставку премьера, читайте в статье: Молдова в режиме падения власти. Как фейковый диплом и кузина Санду ввергли страну в кризис