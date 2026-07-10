Член Конгресса США Маккоул во время визита в Украину ездил фронт

Почетный председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Маккоул во время своего визита в Украину ездил на фронт – став первым членом Конгресса, сделавшим это.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига, рассказывая о встрече с Маккоулом в Киеве 10 июля, сообщил, что тот стал первым членом Конгресса, кто ездил на фронт во время полномасштабной войны.

"Поблагодарил его за неизменное лидерство, непоколебимую личную поддержку Украины, а также за поездку на фронт – он стал первым членом Конгресса, кто сделал это во время войны", – отметил глава МИД.

I was pleased to meet with Chairman Emeritus @RepMcCaul today.



I thanked Chairman McCaul for his steadfast leadership, unwavering personal support for Ukraine, and for visiting the frontline, becoming the first member of the U.S. Congress to do so during the war.



We highly… pic.twitter.com/KMK7qluh83 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 10, 2026

Сибига не привёл подробностей о датах и районе прифронтовой поездки Маккоула; сам он также пока не сообщал об этом.

"Мы обсудили недавнюю встречу президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Анкаре, а также дальнейшее сотрудничество Украины и США в сфере обороны, уделив особое внимание ПВО и беспилотникам. Также мы скоординировали следующие шаги по укреплению оборонного потенциала Украины, укреплению нашей общей безопасности и усилению давления на Россию", – добавил Андрей Сибига.

Спикер Рады Руслан Стефанчук рассказал, что на встрече с Маккоулом в Киеве они обсуждали результаты саммита НАТО для Украины, в частности американское политическое решение предоставить Украине лицензию на производство Patriot. Также он рассказал о ситуации на фронте, потребностях украинской армии, говорил о важности углубления оборонного сотрудничества Украины и США и усиления санкционного давления на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Перед этим 10 июля Грэм заявил о достижении соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против РФ.