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Член Конгресса США Маккоул во время визита в Украину ездил фронт

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Новости — Пятница, 10 июля 2026, 21:12 — Мария Емец

Почетный председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Маккоул во время своего визита в Украину ездил на фронт – став первым членом Конгресса, сделавшим это.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига, рассказывая о встрече с Маккоулом в Киеве 10 июля, сообщил, что тот стал первым членом Конгресса, кто ездил на фронт во время полномасштабной войны.

"Поблагодарил его за неизменное лидерство, непоколебимую личную поддержку Украины, а также за поездку на фронт – он стал первым членом Конгресса, кто сделал это во время войны", – отметил глава МИД.

Сибига не привёл подробностей о датах и районе прифронтовой поездки Маккоула; сам он также пока не сообщал об этом.

"Мы обсудили недавнюю встречу президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Анкаре, а также дальнейшее сотрудничество Украины и США в сфере обороны, уделив особое внимание ПВО и беспилотникам. Также мы скоординировали следующие шаги по укреплению оборонного потенциала Украины, укреплению нашей общей безопасности и усилению давления на Россию", – добавил Андрей Сибига.

Спикер Рады Руслан Стефанчук рассказал, что на встрече с Маккоулом в Киеве они обсуждали результаты саммита НАТО для Украины, в частности американское политическое решение предоставить Украине лицензию на производство Patriot. Также он рассказал о ситуации на фронте, потребностях украинской армии, говорил о важности углубления оборонного сотрудничества Украины и США и усиления санкционного давления на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Перед этим 10 июля Грэм заявил о достижении соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против РФ.

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США Сибига
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