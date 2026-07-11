В Польше с рейса в Хорватию сняли группу женщин, которые летели на девичник и устроили дебош

В Польше произошел инцидент в самолете, который должен был совершить рейс из Вроцлава в хорватский город Задар: группа женщин нарушала порядок на борту и не выполняла указания экипажа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Как сообщила Пограничная служба, пять пассажирок не выполняли указания персонала, нарушали порядок и вступали в споры с другими лицами.

На место происшествия были направлены сотрудники Специальной группы быстрого реагирования Пограничной службы. Все женщины были выведены из самолета под присмотром сотрудников в форме.

Поведение пассажирок вызвало подозрение, что они могли ранее употреблять алкоголь. Проведенная проверка показала, что три из пяти женщин находились под его воздействием.

Пассажирок оштрафовали. Капитан самолета также принял решение отказать им в перевозке. Женщин исключили из списка пассажиров, из-за чего они не вылетели в Хорватию.

По словам присутствовавших на месте, напряженная атмосфера царила еще до посадки в самолет. Группа женщин, вероятно, направлялась в Хорватию на девичник.

Напомним, в июне двух пассажирок из Беларуси арестовали за недисциплинированное поведение во время полета из Варшавы в Ханью и за нападение на полицейского.

В мае в Германии пьяный пассажир устроил на рейсе из Берлина в Аликанте беспорядки, из-за которых самолет был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден.

Недавно генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил, что аэропортам следует запретить подавать алкоголь пассажирам перед утренними рейсами, чтобы уменьшить количество пассажиров, нарушающих порядок на борту самолетов.