У Німеччині літак робив екстрену посадку, щоб позбутися агресивного п'яного пасажира

У Німеччині п'яний пасажир влаштував на рейсі з Берліна до Аліканте заворушення, через які літак був змушений здійснити аварійну посадку в аеропорту Карлсруе/Баден-Баден.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними поліції, 43-річний чоловік поводився агресивно після зльоту і, як стверджується, неприйнятно чіплявся до інших пасажирів. Крім того, він блював на борту.

Пілот вирішив здійснити аварійну посадку, щоб позбутися цього чоловіка. За повідомленнями, його вивели з літака поліцейські на злітно-посадковій смузі. Потім довелося вивантажити багаж, щоб дістати речі порушника порядку, повідомив представник поліції.

Літак залишався на злітно-посадковій смузі протягом тривалого часу, пасажири чекали всередині. Потім рейс Ryanair зміг продовжити свій шлях до початкового пункту призначення – Аліканте в Іспанії.

За повідомленнями, після інциденту, що стався в середу, чоловік буде змушений відповісти за порушення Закону про авіаційну безпеку. Невідомо, чи повернувся він згодом додому, чи забронював новий рейс до місця відпочинку. Витрати, понесені авіакомпанією через зміну маршруту, та те, чи буде чоловік нести за них відповідальність, залишаються нез'ясованими.

Нещодавно генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що аеропортам слід заборонити подавати алкоголь пасажирам перед ранковими рейсами, щоб зменшити кількість пасажирів, які порушують порядок на борту літаків.

О'Лірі зазначив, що його авіакомпанія змушена змінювати маршрут у середньому майже одного рейсу на день через неадекватну поведінку на борту, тоді як 10 років тому таких випадків було лише один на тиждень.

Торік у квітні літаку авіакомпанії Wizz Air, що виконував рейс з Варшави до іспанського Більбао, довелось сідати в Франкфурті-на-Майні через агресивного пасажира, що міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння.