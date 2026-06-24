На Криті заарештували двох білорусок, які влаштували дебош у літаку

Двох пасажирок із Білорусі заарештували за недисципліновану поведінку під час польоту з Варшави до Ханьї та за напад на поліцейського.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Дві жінки, віком 45 та 47 років, почали кричати та курити на борту літака, що суворо заборонено, а також відмовилися співпрацювати з екіпажем.

Коли літак приземлився в міжнародному аеропорту Ханьї на Криті, їх затримали, і одна з них ударила ногою поліцейського, який надягав їй кайданки, внаслідок чого він отримав перелом ноги.

Поліцейського доставили до місцевої лікарні для надання медичної допомоги.

У травні у Німеччині п'яний пасажир влаштував на рейсі з Берліна до Аліканте заворушення, через які літак був змушений здійснити аварійну посадку в аеропорту Карлсруе/Баден-Баден.

Нещодавно генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що аеропортам слід заборонити подавати алкоголь пасажирам перед ранковими рейсами, щоб зменшити кількість пасажирів, які порушують порядок на борту літаків.