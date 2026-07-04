Качинський у листі до членів "ПіС": Україна не вступить до ЄС, якщо не змінить курс

Лідер польської опозиційної партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський у листі до членів партії закликав їх блокувати вступ України ЄС, доки Київ не змінить своєї політики щодо "культу Бандери та інших злочинців, прославляння УПА та ОУН".

Про зміст такого листа повідомили польські ЗМІ, зокрема Polsat News, передає "Європейська правда".

У листі, адресованому членам "ПіС", Качинський наголосив, що якщо партія виграє наступні вибори, то не дозволить Україні вступити до ЄС, доки та не змінить свого курсу.

"Україна не може бути прийнята до Європейського Союзу, якщо вона повністю не відкине курс, обраний сьогодні…Польща, у власних інтересах, але також в інтересах європейських країн, і ба більше, в інтересах усієї християнської цивілізації, не може допустити, щоб у цю спільноту був допущений бандеризм – одна з найзлочинніших і найнелюдяніших ідеологій, яка сьогодні формує свідомість української нації", – наголосив політик.

Він також закликав однопартійців використати всі доступні засоби, щоб "заблокувати дії уряду Туска, спрямовані на інтеграцію України з Європейським Союзом на привілейованих умовах".

Лідер ПіС наголосив, що "жодна суверенна держава не може навіть у найменшій мірі миритися з геноцидними діями проти власної нації".

Політик також заявив, що Польща та її громадяни несли та продовжують нести "величезні фінансові витрати на утримання української держави та її армії".

"Українські платники податків, без широкої зовнішньої підтримки, зокрема з Польщі, не здатні утримувати бойову армію та забезпечити базове функціонування своєї держави", – стверджував Качинський.

За його словами, попри таку ситуацію "було скоєно неймовірно зухвалий та зневажливий вчинок: назвати важливий підрозділ української армії, за який, зрештою, платять поляки, на честь неймовірно жорстоких та жорстоких убивць польського населення на Волині та у Східній Галичині".

Качинський вже виступав за те, щоб Польща почала блокувати нові раунди переговорів у процесі вступу України в ЄС у контексті скандалу з найменуванням українського підрозділу на честь героїв УПА.

Нагадаємо, 3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з главою польського МЗС Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.

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