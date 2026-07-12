Тисячі албанців вийшли на протест проти курорту зятя Трампа та концерту скандального репера

В столиці Албанії Тирані вже 42-й день поспіль тривають масштабні протести проти будівництва курорту за проєктом компанії зятя американського президента Джареда Кушнера на екологічно вразливій ділянці Адріатичного узбережжя країни.

Про це повідомляє агенція AFP, пише "Європейська правда".

Ввечері у суботу, 11 липня, учасники маршу також протестували проти концерту скандального американського репера Каньє Веста в Тирані, чия антисемітська риторика призвела до заборони його виступів у деяких європейських столицях.

Демонстранти, розмахуючи албанськими прапорами, скандували гасла проти прем'єр-міністра країни Еді Рами та репера. Перед концертом Рама зустрівся з Вестом у своєму офісі, а пізніше опублікував відео заходу у соцмережах.

Окреме обурення серед протестувальників викликав той факт, що албанський уряд витратив 4 млн євро на проведення концерту через низькі продажі квитків на шоу.

Суботній протест став 42-м від початку протестного руху проти будівництва курорту, який з часом переріс в антиурядові виступи.

Нагадаємо, проєкт розкішного курорту вартістю понад 1,4 мільярда євро, який втілюється компанією Кушнера Affinity Partners, викликав масові протести в цій західнобалканській країні. Вважається, що плани будівництва вплинуть на екологічно захищену територію на узбережжі Адріатичного моря.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що його країна продовжить реалізацію проєкту розкішного курорту, запланованого зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером та його дочкою Іванкою Трамп на віддаленій ділянці балканського узбережжя, незважаючи на протести щодо його впливу на довкілля.

Детальніше читайте у статті Фламінго проти Трампа: як оборудка зятя президента США збурила Албанію.