Фінляндія отримала від РФ офіційне повідомлення про закриття залізничних пунктів пропуску

Росія надіслала Фінляндії офіційне повідомлення про тимчасове призупинення руху на кількох залізничних пунктах пропуску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Йдеться, зокрема про пункти пропуску Вартіус–Люття, Ніірала–Вяртсіля, Іматра–Светогорськ, а також на станціях Виборг і Санкт-Петербург.

Про прийняте рішення фінська влада дізналася ще наприкінці червня із ЗМІ, проте тепер було отримано офіційний документ.

За оцінкою МЗС Фінляндії, це рішення Росії не матиме серйозного впливу на країну, оскільки життєво важливі вантажні залізничні перевезення здійснюються переважно через Вайніккалу, який не підпадає під обмеження.

Нагадаємо, уряд РФ ухвалив рішення з 1 липня зупинити рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією.

Своєю чергою уряд Фінляндії на початку літа продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску з Росією.