В Іспанії взяли під контроль масштабну лісову пожежу, яка забрала життя 12 осіб

Лісова пожежа, внаслідок якої загинули щонайменше 12 осіб на півдні Іспанії, 12 липня була практично взята під контроль, що дозволило сотням евакуйованих мешканців повернутися додому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Голова регіональної служби з надзвичайних ситуацій Антоніо Санс заявив пізно ввечері 11 липня, що близько 600 із майже 1 500 осіб, евакуйованих із зони пожежі в провінції Альмерія, отримали дозвіл повернутися додому після того, як пожежники досягли значного прогресу в локалізації пожежі.

"Проведена сьогодні операція з гасіння та стабілізація більшої частини периметра пожежі дозволили вжити цих заходів і продовжувати рухатися, завжди з максимальною обережністю, до повернення до нормального життя", – заявив Санс.

Ситуація покращилась після дня зі сприятливішими погодними умовами – спокійнішим вітром і підвищеною вологістю повітря, що дозволило пожежникам перейти до безпосереднього гасіння пожежі.

Міністр юстиції Фелікс Боланьос заявив 11 липня, що пожежники скористалися сприятливими умовами вітру та вологості, щоб наблизитися до встановлення контролю над лісовою пожежею.

За його словами, площа випаленої території залишилася на рівні близько 6 600 га, оскільки 11 липня вогонь не просунувся далі.

Прем’єр-міністр Педро Санчес планує відвідати постраждалий район 13 липня.

За останніми даними, у місцевості Лос-Гальярдос в Андалусії внаслідок лісової пожежі щонайменше 12 людей загинули, доля ще 23 залишається невідомою.

Єврокомісія активувала службу космічних спостережень Copernicus, щоб підтримати Іспанію у боротьбі з масштабною лісовою пожежею в провінції Альмерія.