Тысячи албанцев вышли на протест против курорта зятя Трампа и концерта скандального рэпера

В столице Албании Тиране уже 42-й день подряд продолжаются масштабные протесты против строительства курорта по проекту компании зятя американского президента Джареда Кушнера на экологически уязвимом участке Адриатического побережья страны.

Об этом сообщает агентство AFP, пишет "Европейская правда".

Вечером в субботу, 11 июля, участники марша также протестовали против концерта скандального американского рэпера Канье Уэста в Тиране, чья антисемитская риторика привела к запрету его выступлений в некоторых европейских столицах.

Демонстранты, размахивая албанскими флагами, скандировали лозунги против премьер-министра страны Эди Рамы и рэпера. Перед концертом Рама встретился с Вестом в своем офисе, а позже опубликовал видео мероприятия в соцсетях.

Особое возмущение среди протестующих вызвал тот факт, что албанское правительство потратило 4 млн евро на проведение концерта из-за низких продаж билетов на шоу.

Субботний протест стал 42-м с начала протестного движения против строительства курорта, которое со временем переросло в антиправительственные выступления.

Напомним, проект роскошного курорта стоимостью более 1,4 миллиарда евро, который реализуется компанией Кушнера Affinity Partners, вызвал массовые протесты в этой западнобалканской стране. Считается, что планы строительства затронут экологически охраняемую территорию на побережье Адриатического моря.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что его страна продолжит реализацию проекта роскошного курорта, запланированного зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и его дочерью Иванкой Трамп на удаленном участке балканского побережья, несмотря на протесты в связи с его воздействием на окружающую среду.

Подробнее читайте в статье Фламинго против Трампа: как сделка зятя президента США всколыхнула Албанию.