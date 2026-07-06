Заборону вʼїзду в ЄС російським комбатантам можуть вилучити з 21-го пакета санкцій проти РФ

Запропонована Єврокомісією в проєкті нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії повна заборона вʼїзду до ЄС для осіб, які воювали проти України на боці Росії, може бути замінена на символічні рекомендації через опір Франції та Італії.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомили кілька посадовців та дипломатів ЄС у Брюсселі.

Повна заборона на подорожі в ЄС для російських комбатантів у 21-му пакеті санкцій – через тиск Італії та Франції – може бути замінена на більш нейтральні поради для держав-членів щодо видачі віз.

"У фінальній редакції 21-го пакета санкцій формулювання щодо заборони на вʼїзд в ЄС російських комбатантів будуть досить послаблені – невідомо, скільки суттєвого в них лишиться", – повідомив один з європейських посадовців.

Інформований дипломатичний співрозмовник "ЄвроПравди" наголосив, що проблеми з забороною на вʼїзд до ЄС російських комбатантів повʼязані з тим, що деякі держави-члени чітко виступили проти того, щоб питання видачі Шенгенських віз регулювалося у пакеті санкцій.

"ЄвроПравді" стало відомо, що найбільш активними противниками цього стали Франція та Італія, які захищають туристичні потоки до їхніх держав з Росії, які й так впали через війну.

Згадка про комбатантів залишиться в пакеті, але вона буде більш гнучка, у вигляді рекомендацій замість жорсткого правила.

"Думаю, абзац про російських комбатантів залишиться у пакеті санкцій, він не буде вилучений повністю. Але він стане більше символічним, ніж буде створювати механізм прямої дії", – додав ще один дипломат.

Нагадаємо, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії наразі обговорюється Радою ЄС та перебуває на стадії підготовки до затвердження.

Наступне обговорення відбудеться у середу, 8 липня, на засіданні Комітету постійних представників Coreper.

Ухвалити санкції Ірландське головування хотіло б у понеділок, 14 липня, на засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

21-й пакет санкцій ЄС проти Росії необхідно затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.

Нагадаємо, на початку червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

До нього, зокрема, пропонувалося включити заборону на в’їзд до ЄС колишніх російських комбатантів, які воювали проти України.

Болгарія не підтримала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії через патріарха Кирила. Пізніше до неї з подібними аргументами приєдналася Італія.