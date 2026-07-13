Каллас: 21-й пакет санкцій проти РФ у понеділок не затвердять, але є альтернатива

21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії ще не готовий до затвердження, але у понеділок, 13 липня, Рада ЄС у закордонних справах може затвердити окремий список індивідуальних санкцій з 250 осіб та компаній.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас перед початком засідання голів МЗС ЄС.

Каллас розраховує на затвердження 13 липня нового санкційного списку російських громадян та компаній на 250 позицій, в той час як 21-й пакет санкцій ще потребує узгодження.

Сьогодні ми сподіваємося, що погодимо 250 позицій (санкційного списку. – "ЄП"). Ми також працюємо над 21-м пакетом санкцій, щодо якого у нас ще немає домовленості", – заявила Каллас.

Щодо санкційного списку вона наголосила, що "це – найбільша кількість позицій, яку ми коли-небудь вносили".

"Це також реакція на напади, які Росія нещодавно вчинила на цивільне населення (України)", – підкреслила головна дипломатка ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні послам держав ЄС у Брюсселі не вдалося дійти згоди щодо 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, обговорення пакета домовились продовжити 13 липня, на рівні міністрів закордонних справ ЄС.

Варто нагадати, що ще 6 липня "ЄвроПравда" з посиланням на власні джерела інформувала про проблеми з досягненням консенсусу щодо 21-го пакета санкцій, що може призвести до відтермінування його ухвалення, з замороженням цінової стелі на російську нафту ЄС у вигляді окремого санкційного заходу 13 або 14 липня.

Також "ЄвроПравді" стало відомо з власних джерел, що імена патріарха Російської православної церкви Кирила та засновника російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова були виключені з проєкту 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

У той самий час Австрія поновила свою вимогу щодо зняття санкційних обмежень та розмороження активів російської інвестиційної компанії Rasperia, яку повʼязують з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Питання зняття санкцій з активів, пов’язаних з російським олігархом Олегом Дерипаскою, востаннє публічно порушували у жовтні 2025 року, під час обговорення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії.