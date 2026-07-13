Мерц закликав до діалогу з Китаєм через торговельні дисбаланси

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про необхідність політичного діалогу з Китаєм для розв'язання проблем, пов’язаних із торговельними дисбалансами.

Про це він заявив у понеділок, 13 липня, у розмові зі студентами Кельнського університету, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

На думку Мерца, Європа занадто довго недооцінювала політичну та економічну роль Китаю у світі.

"Ми розпочали інтенсивну дискусію в Європейській раді. Нам потрібен політичний діалог з Китаєм щодо валюти", – сказав він.

За його словами, Європа стоїть перед "дійсно великим" питанням щодо того, як визначити курс у відносинах з Китаєм. Окрім цього, Мерц додав, що китайський юань "роками" недооцінюється на 25%.

Наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь.

У червні канцлер Німеччини заявляв, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю.