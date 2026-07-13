Мерц призвал к диалогу с Китаем по поводу торговых дисбалансов

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости политического диалога с Китаем для решения проблем, связанных с торговыми дисбалансами.

Об этом он заявил в понедельник, 13 июля, в беседе со студентами Кельнского университета, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По мнению Мерца, Европа слишком долго недооценивала политическую и экономическую роль Китая в мире.

"Мы начали интенсивную дискуссию в Европейском совете. Нам нужен политический диалог с Китаем по вопросам валюты", – сказал он.

По его словам, Европа стоит перед "действительно большим" вопросом о том, как определить курс в отношениях с Китаем. Кроме того, Мерц добавил, что китайский юань "годами" недооценивается на 25%.

В конце апреля Китай раскритиковал планы Европейского Союза по защите ключевых отраслей от китайской конкуренции, предупредив, что в случае принятия этих мер примет ответные шаги.

В июне канцлер Германии заявлял, что ЕС должен защищаться от недобросовестных торговых практик со стороны других государств, сигнализируя об открытости к предложениям Европейской комиссии относительно более жесткого подхода к Китаю.