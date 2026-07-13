Як скандал змусив лідера британських популістів здати мандат і ризикнути

7 липня лідер британської правопопулістської партії Великої Британії Reform UK Найджел Фарадж заявив про те, що складає мандат від округу Клактон.

Заява пролунала після того, як газета The Sunday Times опублікувала масштабне розслідування, в якому звинуватила Фараджа в отриманні незадекларованої фінансової підтримки від свого давнього соратника Джорджа Коттрелла.

Рішення лідера Reform UK автоматично запускає процедуру довиборів у Палату громад у Клактоні, графство Ессекс.

І Фарадж відразу ж заявив про намір балотуватися. Виборцям запропоновано самим винести вердикт щодо скандалу, що розгорнувся навколо нього.

Про те, що і як приховував Фарадж, чи врятує його трюк зі складанням мандата і як позначиться на популярності партії, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Уляни Кричковської-Богданової Фарадж здає мандат. Чи врятують нові вибори лідера британських правопопулістів. Далі – стислий її виклад.

У центрі скандалу – Джордж Коттрелл, відомий як Posh George ("аристократ Джордж"). Він британський аристократ та… колишній ув'язнений, причому в США.

"Аристократа Джорджа" спіймали 2016 року на тому, що він погодився відмивати гроші для агентів ФБР під прикриттям, які видавали себе за наркоторгівців. Коттреллу загрожувало до 20 років ув'язнення.

Втім, він зрештою уклав угоду зі слідством і відбув лише вісім місяців у в'язниці.

Попри відсутність офіційної посади в Reform UK, Коттрелл уже понад десять років входить до найближчого оточення Фараджа.

У приватному спілкуванні він називає Фараджа "татусем".

Згідно з журналістським розслідуванням, ще до обрання до парламенту у 2024 році Фарадж отримував допомогу від Коттрелла, однак після здобуття депутатського мандата не повідомив про це парламентські органи – як того вимагають правила.

Сумнівна підтримка від Коттрелла – не єдина проблема політика.

На початку 2026 року британські медіа вже повідомляли, що ще до парламентських виборів він отримав від одного з донорів ReformUK подарунок вартістю близько 5 млн фунтів стерлінгів – і це також не було відображено у встановленому порядку.

Тож закономірно, що постало питання щодо прозорості фінансування політичної діяльності лідера Reform UK та дотримання ним парламентських стандартів доброчесності.

Через ці скандали Фарадж опинився під загрозою втрати депутатського мандата.

Саме тому, швидше за все, Фарадж вирішив розпочати "превентивну атаку" і оголосив про намір добровільно скласти депутатський мандат з наступними довиборами за його округом.

"Я висуну свою кандидатуру на цих довиборах, боротимуся за перемогу і за те, щоб продовжити політичну революцію, яку розпочала Reform UK", – проголосив він.

Втім, навіть така добровільно-вимушена відставка не означає автоматичного завершення парламентського розслідування щодо Фараджа. Це лише призупиняє процес на певний час, тоді як остаточне рішення буде залежати від висновків відповідних парламентських органів.

І якщо Фараджу вдасться знову отримати мандат в результаті довиборів, це може стати лише тимчасовим політичним успіхом.

Адже остаточну крапку в цій справі поставлять не результати голосування, а підсумки парламентського розслідування та рішення щодо можливого порушення політиком правил декларування.

Скандал навколо фінансування Фараджа вже позначився не лише на юридичних перспективах політика, а й на сприйнятті його в суспільстві.

73% вважають Фараджа "підлим", 56% з них – "дуже підлим".

Чи допоможе йому за таких умов трюк із відмовою від мандата та участь у нових виборах за округом – питання відкрите. Тим більше, що це не врятує його від внутрішнього парламентського розслідування.

Докладніше – в матеріалі Уляни Кричковської-Богданової Фарадж здає мандат. Чи врятують нові вибори лідера британських правопопулістів.