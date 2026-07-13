Как скандал заставил лидера британских популистов сложить полномочия и пойти на риск

7 июля лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что сложил полномочия от округа Клактон.

Заявление прозвучало после того, как газета The Sunday Times опубликовала масштабное расследование, в котором обвинила Фараджа в получении незадекларированной финансовой поддержки от своего давнего соратника Джорджа Коттрелла.

Решение лидера Reform UK автоматически запускает процедуру довыборов в Палату общин в Клактоне, графство Эссекс.

И Фарадж сразу же заявил о намерении баллотироваться. Избирателям предложено самим вынести вердикт по поводу развернувшегося вокруг него скандала.

О том, что и как скрывал Фарадж, спасет ли его трюк со сдачей мандата и как это отразится на популярности партии, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ульяны Кричковской-Богдановой Фарадж сдаёт мандат. Спасут ли новые выборы лидера британских правопопулистов. Далее – краткое изложение статьи.

В центре скандала – Джордж Коттрелл, известный как Posh George ("аристократ Джордж"). Он – британский аристократ и… бывший заключённый, причём в США.

"Аристократа Джорджа" поймали в 2016 году на том, что он согласился отмывать деньги для агентов ФБР под прикрытием, которые выдавали себя за наркоторговцев. Коттреллу грозило до 20 лет лишения свободы.

Впрочем, в итоге он заключил сделку со следствием и отбыл всего восемь месяцев в тюрьме.

Несмотря на отсутствие официальной должности в Reform UK, Коттрелл уже более десяти лет входит в ближайшее окружение Фараджа.

В частном общении он называет Фараджа "папочкой".

Согласно журналистскому расследованию, ещё до избрания в парламент в 2024 году Фарадж получал помощь от Коттрелла, однако после получения депутатского мандата не сообщил об этом парламентским органам – как того требуют правила.

Сомнительная поддержка со стороны Коттрелла – не единственная проблема политика.

В начале 2026 года британские СМИ уже сообщали, что ещё до парламентских выборов он получил от одного из доноров ReformUK подарок стоимостью около 5 млн фунтов стерлингов – и это также не было отражено в установленном порядке.

Поэтому вполне закономерно, что возник вопрос о прозрачности финансирования политической деятельности лидера Reform UK и соблюдении им парламентских стандартов добросовестности.

Из-за этих скандалов Фарадж оказался под угрозой потери депутатского мандата.

Именно поэтому, скорее всего, Фарадж решил начать "превентивную атаку" и объявил о намерении добровольно сложить депутатский мандат с последующими довыборами в его округе.

"Я выдвину свою кандидатуру на этих довыборах, буду бороться за победу и за то, чтобы продолжить политическую революцию, начатую Reform UK", – заявил он.

Впрочем, даже такая добровольно-вынужденная отставка не означает автоматического завершения парламентского расследования в отношении Фараджа. Это лишь приостанавливает процесс на некоторое время, тогда как окончательное решение будет зависеть от выводов соответствующих парламентских органов.

И если Фараджу удастся вновь получить мандат в результате довыборов, это может стать лишь временным политическим успехом.

Ведь окончательную точку в этом деле поставят не результаты голосования, а итоги парламентского расследования и решение о возможном нарушении политиком правил декларирования.

Скандал вокруг финансирования Фараджа уже отразился не только на юридических перспективах политика, но и на восприятии его обществом.

73% считают Фараджа "подлым", 56% из них – "очень подлым".

Поможет ли ему в таких условиях трюк с отказом от мандата и участие в новых выборах по округу – вопрос открытый. Тем более что это не спасет его от внутреннего парламентского расследования.

Подробнее – в материале Ульяны Кричковской-Богдановой Фарадж сдаёт мандат. Спасут ли новые выборы лидера британских правопопулистов.