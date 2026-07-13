Каллас: у ЄС найбільше підтримують заборону на імпорт з незаконних поселень Ізраїлю

Міністри закордонних справ Європейського Союзу під час закритих обговорень переважною більшістю підтримали запровадження жорстких обмежень на торгівлю з незаконними ізраїльськими поселеннями на Західному березі річки Йордан.

Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас після зустрічі глав дипломатичних відомств у Брюсселі, передає Euronews, пише "Європейська правда".

За її словами, найбільшу підтримку серед запропонованих варіантів отримала повна заборона на імпорт до ЄС товарів, вироблених в незаконних ізраїльських поселеннях.

"Варіант, який отримав найбільшу підтримку – це заборона торгівлі з незаконними поселеннями", – сказала вона.

Каллас також зазначила, що для забезпечення подальшого прогресу може бути скликано позачергове засідання міністрів закордонних справ.

За словами офіційного співрозмовника телеканалу, найбільша група країн виступила за ухвалення нових заходів без необхідності одностайної підтримки всіх держав-членів.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія пропонує заходи щодо скорочення імпорту з незаконних ізраїльських поселень, до яких, зокрема входила ідея щодо повної заборони на імпорт із незаконних поселень.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево звинуватив Європейську комісію в "недостатніх" заходах щодо торгівлі з незаконними ізраїльськими поселеннями на Західному березі річки Йордан.