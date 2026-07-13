Каллас: в ЕС активно поддерживают запрет на импорт из незаконных израильских поселений

Министры иностранных дел Европейского Союза в ходе закрытых обсуждений подавляющим большинством голосов поддержали введение жестких ограничений на торговлю с незаконными израильскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.

Об этом заявила верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас после встречи глав дипломатических ведомств в Брюсселе, передает Euronews, пишет "Европейская правда".

По её словам, наибольшую поддержку среди предложенных вариантов получил полный запрет на импорт в ЕС товаров, произведенных в незаконных израильских поселениях.

"Вариант, получивший наибольшую поддержку, – это запрет на торговлю с незаконными поселениями", – сказала она.

Каллас также отметила, что для обеспечения дальнейшего прогресса может быть созвано внеочередное заседание министров иностранных дел.

По словам официального собеседника телеканала, наибольшая группа стран выступила за принятие новых мер без необходимости единодушной поддержки всех государств-членов.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия предлагает меры по сокращению импорта из незаконных израильских поселений, в число которых, в частности, входила идея полного запрета на импорт из незаконных поселений.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево обвинил Европейскую комиссию в "недостаточных" мерах в отношении торговли с незаконными израильскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.