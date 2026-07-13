Премьер-министр Британии предупредил о возможности новой волны гибридных атак со стороны РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что Россия может прибегнуть к новой эскалации гибридных атак.

Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с лидерами Украины, Германии и Великобритании в понедельник, 13 июля, пишет "Европейская правда".

Стармер считает, что глава Кремля Владимир Путин понимает свои уязвимые места и поэтому "будет пытаться оказывать давление".

"Мы можем ожидать очередной эскалации в плане гибридных атак", – сказал премьер Великобритании.

Он отметил, что примерами таких действий уже были атаки на систему энергоснабжения Польши.

"Сегодня вместе с партнерами из ЕС мы официально возлагаем ответственность за прошлогоднюю попытку атаки на энергетическую инфраструктуру Польши на российские спецслужбы. Это еще один пример их безрассудных попыток подорвать европейскую безопасность", – подчеркнул Стармер.

Подводя итог, Стармер подчеркнул, что такие тактики не заставят союзников отказаться от поддержки Украины.

Ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты якобы передали Варшаве предупреждение о том, что в Москве рассматривают возможность вооруженной провокации против Польши, чтобы "проверить решимость НАТО".

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский считает, что России не хватает средств, чтобы сейчас атаковать Польшу, однако Москва может прибегнуть к провокациям против страны.

Вместе с тем Сикорский высказал мнение, что Россия организует "операцию под чужим флагом", чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.