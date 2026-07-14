Качка вважає, що зміна уряду не зашкодить процесу вступу України до ЄС

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка запевнив, що зміна уряду в Україні не буде мати негативного впливу на процес євроінтеграції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед міжурядовою конференцією Україна-ЄС 14 липня, де відбудеться відкриття 6-го переговорного кластера.

Качку запитали, чи вплинуть зміни в уряді України на процес євроінтеграції.

"Ні – це беззаперечний пріоритет для уряду України. Тож переговори продовжуватимуться, як і процес реформ. Ми віримо, що новий уряд буде кращою, більш ефективною командою, що займатиметься і нагальними невідкладними проблемами, пов’язаними зі стійкістю наших міст, підготовкою країни до зими, і структурними реформами, які необхідні для процесу вступу", – зазначив віцепрем’єр.

Також він запевнив, що відкриття решти чотирьох кластерів не відкладають на "після літа".

Водночас у Литві прогнозують, що відкриття наступних кластерів відкладеться до осені.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила, що Єврокомісія вважає Україну та Молдову готовими до відкриття усіх кластерів, а темпи цього процесу залежатимуть від країн-членів та ірландського головування.