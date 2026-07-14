Качка считает, что смена правительства не помешает процессу вступления Украины в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заверил, что смена правительства в Украине не окажет негативного влияния на процесс евроинтеграции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в беседе со СМИ перед межправительственной конференцией "Украина–ЕС" 14 июля, где состоится открытие 6-го переговорного кластера.

Качку спросили, повлияют ли изменения в правительстве Украины на процесс евроинтеграции.

"Нет – это бесспорный приоритет для правительства Украины. Поэтому переговоры будут продолжаться, как и процесс реформ. Мы верим, что новое правительство станет лучшей, более эффективной командой, которая будет заниматься как насущными неотложными проблемами, связанными с устойчивостью наших городов, подготовкой страны к зиме, так и структурными реформами, необходимыми для процесса вступления", – отметил вице-премьер.

Также он заверил, что открытие остальных четырех кластеров не откладывается на "после лета".

В то же время в Литве прогнозируют, что открытие следующих кластеров отложится до осени.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Еврокомиссия считает Украину и Молдову готовыми к открытию всех кластеров, а темпы этого процесса будут зависеть от стран-членов и ирландского председательства.

Подробнее об этом – в статье Чего хочет Венгрия. Всё о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.