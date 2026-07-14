Трамп не вважає смерть сенатора Грема підозрілою

Президент США Дональд Трамп заявив, що у смерті сенатора Ліндсі Грема не вбачається жодних підозрілих обставин.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує The Hill, передає "Європейська правда".

У вівторок, 14 липня, коментуючи раптову смерть сенатора, Трамп заявив, що у Грема "була проблема".

"Спочатку я чув, що це були закупорені артерії. Бо у нього дійсно були закупорені артерії. У нього були проблеми з цим. Шкода, що він не дбав про себе краще. Це щось таке, що майже неможливо виявити, і якщо це трапляється, то мало що можна з цим вдіяти", – сказав він.

Також американський президент наголосив, що не бачить у смерті сенатора "нічого злочинного".

"Я не бачу в цьому нічого злочинного. Я знаю, що ходять всілякі теорії змови, і вважаю, що ФБР марнує свій час, якщо займається цим", – сказав американський президент.

Слід зазначити, що за короткий час до своєї раптової смерті Ліндсі Грем повідомив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти Росії.

Сенатор помер фактично у день свого повернення з поїздки в Україну, а наступного ранку мав заплановане інтерв’ю.

Грем виступив співавтором законопроєкту щодо санкцій проти Росії, ухвалення якого затримувалося ще з минулого року. Ще в середині листопада сенатор заявляв, що Трамп "благословив" Конгрес на ухвалення давно застряглого законопроєкту щодо санкцій проти Росії.