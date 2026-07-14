Макрон наградил Стармера орденом за лидерство в "коалиции решительных"
Новости — Вторник, 14 июля 2026, 20:25 —
Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который вскоре уходит в отставку, орденом Почетного легиона – национальной наградой Франции.
Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".
Как отмечается, Стармер стал первым премьер-министром Великобритании, которому французский президент вручил орден Почетного легиона в знак признания его сотрудничества с Францией в сфере европейской безопасности.
Макрон наградил Стармера этой наградой за его ведущую роль в создании "коалиции решительных".
"Я благодарен за ваше личное лидерство и вашу преданность не только вашей стране, но и безопасности нашей Европы, Украины, двусторонним отношениям, а также за вашу порядочность", – сказал Макрон.
Единственным другим премьер-министром Великобритании, получившим подобную награду – на высшем уровне, Большой Крест Ордена Почетного легиона, – был Уинстон Черчилль в 1958 году в знак признания его лидерства и тесных связей с Францией во время Второй мировой войны.
Стоит отметить, что 13 июля Стармер объявил о заключении соглашения, которое предоставит британским оборонным компаниям доступ к контрактам, финансируемым в рамках инициативы ЕС по выделению Украине кредита на 90 млрд евро.
Еще в мае стало известно, что Великобритания готовится начать переговоры о присоединении к плану ЕС по оказанию Украине помощи на сумму 90 млрд евро.
Тогда пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари заявил, что Великобритания должна выполнить для этого три условия.