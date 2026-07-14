Макрон наградил Стармера орденом за лидерство в "коалиции решительных"

Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который вскоре уходит в отставку, орденом Почетного легиона – национальной наградой Франции.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Стармер стал первым премьер-министром Великобритании, которому французский президент вручил орден Почетного легиона в знак признания его сотрудничества с Францией в сфере европейской безопасности.

Макрон наградил Стармера этой наградой за его ведущую роль в создании "коалиции решительных".

"Я благодарен за ваше личное лидерство и вашу преданность не только вашей стране, но и безопасности нашей Европы, Украины, двусторонним отношениям, а также за вашу порядочность", – сказал Макрон.

Фото: The Guardian

Единственным другим премьер-министром Великобритании, получившим подобную награду – на высшем уровне, Большой Крест Ордена Почетного легиона, – был Уинстон Черчилль в 1958 году в знак признания его лидерства и тесных связей с Францией во время Второй мировой войны.

Стоит отметить, что 13 июля Стармер объявил о заключении соглашения, которое предоставит британским оборонным компаниям доступ к контрактам, финансируемым в рамках инициативы ЕС по выделению Украине кредита на 90 млрд евро.

Еще в мае стало известно, что Великобритания готовится начать переговоры о присоединении к плану ЕС по оказанию Украине помощи на сумму 90 млрд евро.

Тогда пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари заявил, что Великобритания должна выполнить для этого три условия.