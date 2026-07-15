В Киев прибыли ряд лидеров европейских государств

Утром 15 июля в Киев, помимо председателя Еврокомиссии, прибыли многие другие лидеры европейских государств.

Как сообщает "Европейская правда", кадры их прибытия на поезде опубликовали ряд украинских СМИ, в том числе "Факты ICTV" и "Суспильне".

На фото и видео, сделанные корреспондентами, которые оказались на месте прибытия делегации, попали президент Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Майя Санду, президент Сербии Александар Вучич (встреча которого с Зеленским ожидалась уже давно), премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент Албании Байрам Бегай, премьер-министр Словении Янез Янша.

🇪🇺До Києва прибувають високопосадовці та лідери європейських держав



Серед них – президент Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Мая Санду.



Також до столиці приїхали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.



Відео: журналіст Фактів ICTV Єгор Ромахло pic.twitter.com/NUOkDOB6yY – Факти ICTV (@ICTV_Fakty) July 15, 2026

Также на фото – министр иностранных дел Македонии Никола Димитров, вице-премьер по иностранным и европейским делам Черногории Филип Иванович.

Первой о своём прибытии сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры прибыли для участия в саммите "Юго-Восточная Европа – Украина", дата и место проведения которого до сих пор публично не разглашались. В 2025 году четвертый такой саммит состоялся в Одессе, предыдущий – в хорватском Дубровнике.

В прошлом году участники саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" подписали декларацию, в которой "самым решительным образом" осуждают войну России против Украины и призывают международное сообщество "сохранять и в дальнейшем усиливать санкции против Российской Федерации". Вучич стал единственным участником мероприятия, кто не подписал декларацию, и пояснил, что таким образом он "не предал Россию".