Зеленский наградил фон дер Ляйен новым орденом Европы
Президент Украины Владимир Зеленский наградил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины, сообщает "Европейская правда".
Согласно президентскому указу, фон дер Ляйен награждена, в частности, "за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе".
Также в указе отмечен весомый вклад в оказание помощи Украине для укрепления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы, укрепления международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружественных и всесторонних отношений между народами.
Как известно, 14 июля Верховная Рада приняла закон о введении новой государственной награды – ордена Европы.
Согласно принятому закону, орденом Европы будут награждать граждан Украины и иностранцев за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.
Также стоит отметить, что в Брюсселе 14 июля для Украины был открыт 6-й переговорный кластер "Внешние отношения", причем вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заверил, что открытие остальных 4 кластеров не откладывается на "после лета".
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